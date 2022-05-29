СК: следователи изучат данные об угрозах мирным жителям Запорожской области Украины

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Следственный комитет России изучит и зафиксирует данные об угрозах мирным жителям Запорожской области Украины, сотрудничающим с Россией.
СК: следователи изучат данные об угрозах мирным жителям Запорожской области Украины
  • РИА Новости

«Следователи Следственного комитета России зафиксируют и изучат эти данные в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима, а также примут меры к установлению лиц, причастных к этим преступлениям», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что педагоги, руководители предприятий, мэры городов в Запорожской области и другие люди, занятые в мирных профессиях, получают регулярные угрозы о тюремном заключении или смерти из-за сотрудничества с Россией. 

Следственный комитет также начнёт расследование обстрелов Макеевки и Донецка, в результате которых погибли мирные жители.

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