СК: следователи изучат данные об угрозах мирным жителям Запорожской области Украины

Следственный комитет России изучит и зафиксирует данные об угрозах мирным жителям Запорожской области Украины, сотрудничающим с Россией.

«Следователи Следственного комитета России зафиксируют и изучат эти данные в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима, а также примут меры к установлению лиц, причастных к этим преступлениям», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что педагоги, руководители предприятий, мэры городов в Запорожской области и другие люди, занятые в мирных профессиях, получают регулярные угрозы о тюремном заключении или смерти из-за сотрудничества с Россией.

Следственный комитет также начнёт расследование обстрелов Макеевки и Донецка, в результате которых погибли мирные жители.