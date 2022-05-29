В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям: 16:40 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н), выпущено семь снарядов калибра 122 мм; 16:45 — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н), выпущено 14 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Также уточняется, что в 17:15 украинские войска обстреляли и другой район.

«17:15 — н. п. Марьинка — г. Донецк (пос. шахты «Трудовская»): выпущено пять мин калибра 120 мм», — говорится в заявлении.

Ранее украинские военные обстреляли из «Градов» Ясиноватую в ДНР.