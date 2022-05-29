Минстрой России передал детдому в ЛНР игровые комплексы

Минстрой России передал детские товары и игровые комплексы Краснодонскому детскому дому-интернату в Луганской Народной Республике.

«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для воспитанников детского дома были переданы необходимые детские товары и игровые комплексы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что помощь была предоставлена в рамках акции «Под крышей заботы».

В детский дом также доставили кондиционеры, детское питание, подгузники, пелёнки, медикаменты, питьевую бутилированную воду и другой гуманитарный груз.

Ранее сообщалось, что из Тверской области отправили около 7 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.