Минстрой России передал детдому в ЛНР игровые комплексы
- РИА Новости
«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для воспитанников детского дома были переданы необходимые детские товары и игровые комплексы», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что помощь была предоставлена в рамках акции «Под крышей заботы».
В детский дом также доставили кондиционеры, детское питание, подгузники, пелёнки, медикаменты, питьевую бутилированную воду и другой гуманитарный груз.
Ранее сообщалось, что из Тверской области отправили около 7 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.