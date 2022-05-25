Подмосковные транспортные компании собрали 10 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

Подмосковный Минтранс и местные перевозчики собрали 10 т гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Наш дорожно-транспортный комплекс активно помогает прибывающим жителям Донбасса и участвует в сборе гуманитарной помощи», — цитирует заместителя председателя правительства региона Анну Кротову телеканал «360».

По словам Кротовой, в акции задействовали около 30 перевозчиков Московской области.

Жителям Донбасса отправят одежду, обувь, средства личной гигиены и продукты питания.

Наряду с этим «Парламентская газета» информирует, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность Ленинградской области за помощь Донбассу.

«Из вашего региона на Донбасс передано уже несколько конвоев гуманитарной помощи. Это очень важное, благородное дело, и я хотела бы поблагодарить каждого, кто откликнулся на чужое горе и поддержал людей в столь тяжёлое для них время», — отметила она.

Ранее сообщалось, что из Тверской области отправили около 7 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.