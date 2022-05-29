Минобороны показало кадры уничтожения позиции ВСУ и двух танков ударами российских Ка-52
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения укреплённой позиции ВСУ и двух украинских танков экипажами российских вертолётов Ка-52.
- РИА Новости
Ракетные удары наносились с дистанции более 5 км, уточнили в ведомстве.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры ведения боя подразделением ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине.
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