Минобороны показало кадры уничтожения позиции ВСУ и двух танков ударами российских Ка-52

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения укреплённой позиции ВСУ и двух украинских танков экипажами российских вертолётов Ка-52.

Ракетные удары наносились с дистанции более 5 км, уточнили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры ведения боя подразделением ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине.