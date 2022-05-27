Минобороны России показало боевую работу гаубиц «Малка» на Украине

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Минобороны России показало боевую работу 203-мм гаубиц «Малка» на Украине.

Отмечается, что «Малка» предназначена для решения особых задач — подавления и ликвидации особо защищённых пунктов управления войсками, артиллерии, миномётов, бронированной техники, тылов, живой силы противника.

Скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрелов в минуту, дальность — около 50 км.

В начале мая экипажи самоходных установок большой мощности «Малка» нанесли успешные удары по позициям артиллерийских орудий украинской армии.

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