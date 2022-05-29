В Запорожской области назвали срок полного перехода на расчёты в рублях

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Запорожской области потребуется для полного отказа от гривны с переходом на расчёты в рублях около четырёх месяцев, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«По оценкам наших специалистов, чтобы полностью избавиться от гривны, нам понадобится примерно четыре месяца. Может быть, чуть меньше», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам собеседника агентства, на протяжении последних трёх месяцев гривны уже не было, так как власти Украины и банки сразу заблокировали любые возможности для получения людьми денежных средств.

Ранее стало известно о создании на территории Херсонской области бивалютной зоны.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка.

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