ТАСС: Херсонская область и Украина сохранили сообщение, несмотря на спецоперацию

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Несмотря на проводимую Россией спецоперацию, Херсонская область сохранила возможность сообщения с подконтрольной Украине территорией, заявили ТАСС в военно-гражданской администрации региона.

«Не прекратилось сообщение с Украиной. Люди едут туда или едут обратно, но именно на участках, где в этот момент не ведутся боевые действия», — заявил собеседник агентства.

По его словам, на подконтрольных российским войскам территориях армия выставила на трассах несколько блокпостов. На дальних подъездах к линии фронта военные предупреждают об опасности, а по мере приближения к ней могут и вовсе перекрыть проезд из-за ведения боевых действий. Аналогичная система действует и с украинской стороны.

Отмечается, что движение идёт в двух направлениях.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее сообщал, что власти закрыли границу с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины и рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в связи с обстрелами.

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