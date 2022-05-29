ТАСС: Херсонская область и Украина сохранили сообщение, несмотря на спецоперацию
«Не прекратилось сообщение с Украиной. Люди едут туда или едут обратно, но именно на участках, где в этот момент не ведутся боевые действия», — заявил собеседник агентства.
По его словам, на подконтрольных российским войскам территориях армия выставила на трассах несколько блокпостов. На дальних подъездах к линии фронта военные предупреждают об опасности, а по мере приближения к ней могут и вовсе перекрыть проезд из-за ведения боевых действий. Аналогичная система действует и с украинской стороны.
Отмечается, что движение идёт в двух направлениях.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее сообщал, что власти закрыли границу с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины и рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в связи с обстрелами.