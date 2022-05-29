ВСУ открыли огонь по Донецку из крупнокалиберного вооружения

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Украинская армия обстреляла Куйбышевский район столицы Донецкой Народной Республики из крупнокалиберного вооружения.

«Авдеевка — Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — следует из заявления представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее сообщалось, что при обстрелах со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя ранее освобождённой территории республики.

Народная милиция ДНР также заявила о гибели пяти военнослужащих ДНР за сутки, ещё 23 солдата получили ранения.

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