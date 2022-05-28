Для ДНР и ЛНР предложат модель обучения «Сириуса»
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«Сейчас мы прорабатываем с республиками план, в июне у нас состоится семинар, куда приедут министры образования этих республик. Мы предложим все те форматы, которые уже сегодня «Сириус» накопил», — цитирует ТАСС Шмелёву.
По её словам, в республиках Донбасса предложат весь спектр того, что есть у «Сириуса».
Ранее стало известно, что крымские школы приняли 1430 детей из Луганской и Донецкой народных республик, а также с Украины.