Для ДНР и ЛНР предложат модель обучения «Сириуса»

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Образовательные модели инновационного научно-технологического центра «Сириус» предложат для применения в ДНР и ЛНР, заявила председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва.
Для ДНР и ЛНР предложат модель обучения «Сириуса»
  • © Пресс-служба образовательного центра "Сириус"

«Сейчас мы прорабатываем с республиками план, в июне у нас состоится семинар, куда приедут министры образования этих республик. Мы предложим все те форматы, которые уже сегодня «Сириус» накопил», — цитирует ТАСС Шмелёву.

По её словам, в республиках Донбасса предложат весь спектр того, что есть у «Сириуса».

Ранее стало известно, что крымские школы приняли 1430 детей из Луганской и Донецкой народных республик, а также с Украины.

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