Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка.

«Всё! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобождён. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал он в своём Telegram.

По его словам, украинские военные и националисты сбежали из города, когда узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к уничтожению оставшихся в населённом пункте вражеских сил.

«Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом», — указал он.

Ранее Кадыров заявлял о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке российскими военными.