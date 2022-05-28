Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка
- РИА Новости
«Всё! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобождён. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал он в своём Telegram.
По его словам, украинские военные и националисты сбежали из города, когда узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к уничтожению оставшихся в населённом пункте вражеских сил.
«Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом», — указал он.
Ранее Кадыров заявлял о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке российскими военными.