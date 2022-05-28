Славянская ТЭС в Донбассе остановила работу

Славянская тепловая электростанция (ТЭС) остановила свою работу в целях безопасности.

Об этом говорится в заявлении энергетической компании «Донбассэнерго».

«С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей ПАО «Донбассэнерго» принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года», — отмечается в сообщении.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого Россией города Энергодар, продолжит работу.