Славянская ТЭС в Донбассе остановила работу

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Славянская тепловая электростанция (ТЭС) остановила свою работу в целях безопасности.
Славянская ТЭС в Донбассе остановила работу
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

Об этом говорится в заявлении энергетической компании «Донбассэнерго».

«С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей ПАО «Донбассэнерго» принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года», — отмечается в сообщении.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого Россией города Энергодар, продолжит работу.

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