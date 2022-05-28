В ЛНР заявили об уничтожении 19 украинских националистов за сутки
- РИА Новости
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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно — 19 человек личного состава», — говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены шесть бронетранспортеров и три единицы автомобильной техники.
Ранее ВКС России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в районе Бахмута.
Кроме того, российские средства ПВО сбили в Одесской области МиГ-29 ВС Украины.