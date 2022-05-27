ВКС России поразили позиции горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Бахмута

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RT
Воздушно-космические силы России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в районе Бахмута.
ВКС России поразили позиции горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Бахмута
  • РИА Новости

Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 

«Поражено семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил он.

Также сообщалось, что российскими войсками в районе Барвенково Харьковской области уничтожены установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.

Кроме того, российские средства ПВО сбили в Одесской области МиГ-29 ВС Украины.

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