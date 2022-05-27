ВКС России поразили позиции горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Бахмута
- РИА Новости
Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Поражено семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил он.
Также сообщалось, что российскими войсками в районе Барвенково Харьковской области уничтожены установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.
Кроме того, российские средства ПВО сбили в Одесской области МиГ-29 ВС Украины.