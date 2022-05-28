Число пострадавших от удара украинской «Точки-У» по городу Сватово в ЛНР достигло 23
- РИА Новости
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре республики.
«Установлено, что в результате обстрела погибли два местных жителя, 23 получили ранения, из них пять детей, в том числе двухмесячный ребёнок», — говорится в сообщении в Telegram.
Также были повреждены три легковых автомобиля и объекты гражданской инфраструктуры.
В Народной милиции ЛНР ранее заявили, что 27 мая украинские войска выпустили три ракеты «Точка-У» по городу Сватово.
Все они были сбиты ПВО, однако из-за детонации кассетной боевой части одной ракеты погибли люди.