Число пострадавших от удара украинской «Точки-У» по городу Сватово в ЛНР достигло 23

Число пострадавших от детонации боевой части ракеты «Точка-У», выпущенной ВСУ по городу Сватово в ЛНР, увеличилось до 23.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

«Установлено, что в результате обстрела погибли два местных жителя, 23 получили ранения, из них пять детей, в том числе двухмесячный ребёнок», — говорится в сообщении в Telegram.

Также были повреждены три легковых автомобиля и объекты гражданской инфраструктуры.

В Народной милиции ЛНР ранее заявили, что 27 мая украинские войска выпустили три ракеты «Точка-У» по городу Сватово.

Все они были сбиты ПВО, однако из-за детонации кассетной боевой части одной ракеты погибли люди.