ПВО сил ЛНР сбили выпущенные по посёлку Сватово три украинские ракеты «Точка-У»
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Сегодня в 18:50 ВСУ выпустили три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» по н. п. Сватово. Слаженными действиями подразделений ПВО НМ ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что также повреждения получили здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения.
Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что два человека погибли и восемь получили ранения в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) ракетой «Точка-У» по посёлку Сватово.