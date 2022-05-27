ПВО сил ЛНР сбили выпущенные по посёлку Сватово три украинские ракеты «Точка-У»

В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские войска выпустили три ракеты «Точка-У» по посёлку Сватово Луганской Народной Республики. Все они были сбиты ПВО, однако из-за детонации кассетной боевой части одной ракеты погибли люди.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Сегодня в 18:50 ВСУ выпустили три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» по н. п. Сватово. Слаженными действиями подразделений ПВО НМ ЛНР ракеты были сбиты, однако в результате детонирования кассетной боевой части ракеты погибли два мирных жителя, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что также повреждения получили здание администрации города, магазин и близлежащие домостроения.

Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что два человека погибли и восемь получили ранения в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) ракетой «Точка-У» по посёлку Сватово.