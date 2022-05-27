Два человека погибли и восемь ранены из-за удара ВСУ «Точкой-У» по территории ЛНР

Генпрокуратура ЛНР заявила, что два человека погибли и восемь получили ранения в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) ракетой «Точка-У» по посёлку Сватово.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства ЛНР в Telegram.

«Вооружённые силы Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по посёлку городского типа Сватово. В результате падения осколков ракеты погибло два человека, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести», — говорится в заявлении.

По поручению генерального прокурора ЛНР работники прокуратуры выехали на место с целью фиксации обстрела.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за 98 дней выпустили по территории Донецкой Народной Республики около 30,2 тыс. боеприпасов.