Два человека погибли и восемь ранены из-за удара ВСУ «Точкой-У» по территории ЛНР

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Генпрокуратура ЛНР заявила, что два человека погибли и восемь получили ранения в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) ракетой «Точка-У» по посёлку Сватово.
Два человека погибли и восемь ранены из-за удара ВСУ «Точкой-У» по территории ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства ЛНР в Telegram.

«Вооружённые силы Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по посёлку городского типа Сватово. В результате падения осколков ракеты погибло два человека, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести», — говорится в заявлении.

По поручению генерального прокурора ЛНР работники прокуратуры выехали на место с целью фиксации обстрела.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за 98 дней выпустили по территории Донецкой Народной Республики около 30,2 тыс. боеприпасов.

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