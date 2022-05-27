Минобороны России: националисты разместили РСЗО и «Точки-У» в зернохранилище в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты разместили РСЗО и «Точки-У» на территории зернохранилища города Северска в ДНР.

«В Северске ДНР на территории зернохранилища, расположенного на пересечении улиц Толстого и Донецкой, развёрнут ракетный комплекс «Точка-У» и РСЗО. При этом националисты систематически обстреливают населённые пункты Донецкой Народной Республики, провоцируя Вооружённые силы России на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры», — сказал он.

Также он отметил, что в населённом пункте Казачья Лопань Харьковской области в цехах птицефабрики оборудованы склады с боеприпасами, в ангарах находится военная техника, а персонал фабрики насильно удерживается в подвале одного из административных зданий.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие продолжают размещать бронетехнику и огневые позиции на территории медицинских учреждений на подконтрольных Киеву территориях.