Боевики «Правого сектора» открыто призывают в ДНР к геноциду русскоязычных и греков

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики «Правого сектора»* призывают в Великоновосёлковском районе Донецкой Народной Республики к геноциду русскоязычного населения и представителей греческой диаспоры.
Боевики «Правого сектора» открыто призывают в ДНР к геноциду русскоязычных и греков
  • AFP
  • © Aris Messinis

«В Великоновосёлковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации «Правый сектор» открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры», — сказал он.

Вместе с этим Мизинцев добавил, что националисты также отбирают у мирных граждан и присваивают себе деньги и автомобили, обосновывая это нуждами территориальной обороны.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин допустил проведение первого этапа Мариупольского трибунала над украинскими националистами до конца лета.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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