В Мелитополе создаётся Мелитопольский государственный университет на базе ранее имевшихся в Запорожской области учебных заведений, сообщил РИА Новости глава Запорожской областной администрации, подконтрольной России, Евгений Балицкий.

«Сегодня подписано распоряжение о создании Мелитопольского государственного университета. Это будет достаточно большая структура, образованная на базе ранее имевшихся в Запорожской области учебных заведений. Это позволит в значительной степени нам укрупниться, поднять уровень профессорско-преподавательского состава и максимально адаптировать систему этого учебного заведения под Российскую Федерацию», — сказал он.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что украинские военные базы на территории региона необходимо передать России.

Также в Мелитополе одну из улиц переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова, ранее эта улица носила имя идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова.