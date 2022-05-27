Президент Молдавии попросила генпрокуратуру изучить, как проходило следствие по делу Додона
- AP
- © Olivier Douliery/Pool
«Я думаю, что генеральная прокуратура должна тщательно изучить, как проходили следственные мероприятия во вторник, а также за день до этого», — приводит её слова РИА Новости.
Кроме того, Санду поручила выяснить, каким образом в СМИ попали фотографии со следственных мероприятий.
Она также попросила прокуроров выполнить свою работу строго в рамках молдавского законодательства.
26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток.