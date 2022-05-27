Президент Молдавии попросила генпрокуратуру изучить, как проходило следствие по делу Додона

Президент Молдавии Майя Санду попросила генпрокуратуру изучить, как проходило следствие по делу бывшего молдавского лидера Игоря Додона.

«Я думаю, что генеральная прокуратура должна тщательно изучить, как проходили следственные мероприятия во вторник, а также за день до этого», — приводит её слова РИА Новости.

Кроме того, Санду поручила выяснить, каким образом в СМИ попали фотографии со следственных мероприятий.

Она также попросила прокуроров выполнить свою работу строго в рамках молдавского законодательства.

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток.