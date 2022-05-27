В Кремле выразили сожаление из-за домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона
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«Мы сожалеем, что в очередной стране мы видим такие, иногда правовые, иногда неправовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления и развития отношений с нашей страной», — сказал Песков.
По его словам, в Москве хотят надеяться, что какого-либо политического подтекста в ситуации с Додоном нет.
Также он призвал соблюдать все законные права экс-президента Молдавии.
26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток.
Экс-президент Молдавии заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.