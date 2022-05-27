В Кремле выразили сожаление из-за домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя домашний арест экс-президента Молдавии Игоря Додона, заявил, что в Кремле сожалеют, когда видят в очередной стране нападки на политиков, являющихся сторонниками развития отношений с Москвой.
В Кремле выразили сожаление из-за домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона
  • AP
  • © Aurel Obreja

«Мы сожалеем, что в очередной стране мы видим такие, иногда правовые, иногда неправовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления и развития отношений с нашей страной», — сказал Песков.

По его словам, в Москве хотят надеяться, что какого-либо политического подтекста в ситуации с Додоном нет.

Также он призвал соблюдать все законные права экс-президента Молдавии. 

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток.

Экс-президент Молдавии заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить