В Кремле выразили сожаление из-за домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя домашний арест экс-президента Молдавии Игоря Додона, заявил, что в Кремле сожалеют, когда видят в очередной стране нападки на политиков, являющихся сторонниками развития отношений с Москвой.

«Мы сожалеем, что в очередной стране мы видим такие, иногда правовые, иногда неправовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления и развития отношений с нашей страной», — сказал Песков.

По его словам, в Москве хотят надеяться, что какого-либо политического подтекста в ситуации с Додоном нет.

Также он призвал соблюдать все законные права экс-президента Молдавии.

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток.

Экс-президент Молдавии заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.