Пушилин заявил о нежелании жителей Мариуполя восстанавливать «Азовсталь»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о нежелании жителей Мариуполя восстанавливать комбинат «Азовсталь».

«Если мы говорим об «Азовстали», то местные жители склоняются в большинстве своём, что «Азовсталь» восстанавливать не нужно», — сказал он.

Местные жители выступают против восстановления «Азовстали» в связи с тем, что завод был «основным загрязнителем окружающей среды», объяснил Пушилин.

По его словам, завод строился без учёта экологических норм.

Рассматривается возможность строительства на месте завода технопарка, парковой зоны либо жилого массива.

«Это те варианты, которые в принципе будут рассматриваться в окончательном виде, и уже жители Мариуполя будут принимать решение», — сказал глава ДНР.

Также Пушилин заявил о проработке программы запуска завода имени Ильича и «Азовмаша».

Кроме того, он сообщил, что, по предварительным данным, в Мариуполе не подлежат восстановлению более 60% домов.