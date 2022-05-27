Глава ДНР Пушилин заявил о проработке программы запуска завода имени Ильича и «Азовмаша»

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что специалисты работают над программой запуска завода им. Ильича и «Азовмаша».
Глава ДНР Пушилин заявил о проработке программы запуска завода имени Ильича и «Азовмаша»
  • РИА Новости

Он отметил, что продукция этих предприятий востребована.

«Востребована она сейчас и в мире, востребована и в разных регионах Российской Федерации. Поэтому задача уже стоит: эти заводы восстановить и запустить», — сказал он в интервью РИА Новости.

Пушилин отметил, что «сейчас проходит оценка повреждения, специалисты работают над программами запуска этих предприятий».

Ранее глава ДНР заявил, что, по предварительным данным, в Мариуполе не подлежат восстановлению более 60% домов.

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