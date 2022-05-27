Пушилин: предприятия помогавших нацбатам украинских инвесторов перейдут ДНР
- РИА Новости
Пушилин ответил на вопрос, что будет с предприятиями украинских и зарубежных инвесторов на освобождаемых территориях в Донбассе.
Он объяснил, что по каждому предприятию работа будет проводиться индивидуально.
«Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — сказал глава ДНР.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что власти республики готовы предоставить льготы российским инвесторам.