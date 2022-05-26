Глава ЛНР Пасечник сообщил о готовности предоставить российским инвесторам льготы

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Власти Луганской Народной Республики готовы предоставить льготы российским инвесторам, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Глава ЛНР Пасечник сообщил о готовности предоставить российским инвесторам льготы
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Он отметил, что с экономической точки зрения территория всегда была прибыльной.

«Мы считаем необходимым привлечение инвесторов, конечно же, представителей Российской Федерации, для которых в общем-то мы уже готовы предоставить торговые и таможенные льготы и другие преференции», — цитирует Пасечника ТАСС.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес.

Также он рассказал, что в Мариуполе, по предварительной оценке, не подлежат восстановлению более 60% домов.

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