В Херсонской области заявили о насыщении региона рублёвой валютой
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«Мы рекомендовали... всем торгующим организациям выставлять ценники в гривнах и в рублях по курсу один к двум... Практически все обменные пункты меняют рубль», — отметил он.
По его словам, если раньше рубль было сложно купить, то сейчас его «всё больше и больше, насыщение рублёвой массой продолжается».
«Мы уже начали социальные выплаты в рублях всем пенсионерам... бюджетникам зарплаты в рублях идут... пока только наличными», — сказал Сальдо.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в стриме RT «Летучка» рассказал, как в освобождённых городах идёт процесс перехода на рубль.