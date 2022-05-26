В Херсонской области заявили о насыщении региона рублёвой валютой

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо в рамках стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о насыщении региона рублёвой валютой.

«Мы рекомендовали... всем торгующим организациям выставлять ценники в гривнах и в рублях по курсу один к двум... Практически все обменные пункты меняют рубль», — отметил он.

По его словам, если раньше рубль было сложно купить, то сейчас его «всё больше и больше, насыщение рублёвой массой продолжается».

«Мы уже начали социальные выплаты в рублях всем пенсионерам... бюджетникам зарплаты в рублях идут... пока только наличными», — сказал Сальдо.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в стриме RT «Летучка» рассказал, как в освобождённых городах идёт процесс перехода на рубль.