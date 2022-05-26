В Запорожской области рассказали о процессе перехода на рубль

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в стриме RT «Летучка» рассказал, как в освобождённых городах идёт процесс перехода на рубль.

«Представители режима Зеленского вывели все деньги. Глава «Укрпочты» украл все пенсии у стариков. По инициативе президента мы выплачиваем по 10 тыс. рублей наиболее нуждающимся слоям населения. И даже вот эти суммы сразу оживили экономику: люди начали покупать, продавать, пошла кровь по экономическим венам», — сказал он.

Рогов высказал мнение, что бивалютная система продлится месяца четыре.

«За это время, по нашим расчётам, рубль должен вымыть гривну окончательно. Гривна никому не нужна, она каждый день падает. Мы начали с курса 1 к 2,5, то есть за одну гривну — 2,5 рубля. А сейчас уже один к двум. Такими темпами быстро дойдём до [курса] один к одному», — отметил он.

Ранее стало известно о создании на территории Херсонской области бивалютной зоны.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка.