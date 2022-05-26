МО России: Киев отвечает за безопасность выхода судов из портов и следования до точек сбора

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несёт украинская сторона.

По его словам, в целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооружёнными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Чёрном море.



Время действия коридора — ежедневно с 08:00 до 19:00 мск.

«Ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несёт украинская сторона», — отметил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования.