МО России: Киев отвечает за безопасность выхода судов из портов и следования до точек сбора

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несёт украинская сторона.
МО России: Киев отвечает за безопасность выхода судов из портов и следования до точек сбора
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

По его словам, в целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооружёнными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Чёрном море.

Время действия коридора — ежедневно с 08:00 до 19:00 мск.

«Ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несёт украинская сторона», — отметил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить