МО России: Киев отвечает за безопасность выхода судов из портов и следования до точек сбора
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
По его словам, в целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооружёнными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Чёрном море.
Время действия коридора — ежедневно с 08:00 до 19:00 мск.
«Ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несёт украинская сторона», — отметил он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования.