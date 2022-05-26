Додон рассказал об оказываемом на него психологическом давлении

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в следственном изоляторе на него оказывали психологическое давление.

«Рассчитывали, что я психологически сдамся, — два дня меня держали в изоляторе с включённым по ночам светом. С обыском домой пришли в семь утра, напугали детей. Прыгали через забор во двор дома моей мамы, где тоже учинили обыск. Всё ради того, чтобы оказать на меня давление», — цитирует его ТАСС.

Он заверил, что не собирается покидать страну.

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток.

Экс-президент Молдавии заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.