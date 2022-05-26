Додон рассказал об оказываемом на него психологическом давлении

Короткая ссылка
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в следственном изоляторе на него оказывали психологическое давление.
Додон рассказал об оказываемом на него психологическом давлении
  • AP
  • © Aurel Obreja

«Рассчитывали, что я психологически сдамся, — два дня меня держали в изоляторе с включённым по ночам светом. С обыском домой пришли в семь утра, напугали детей. Прыгали через забор во двор дома моей мамы, где тоже учинили обыск. Всё ради того, чтобы оказать на меня давление», — цитирует его ТАСС.

Он заверил, что не собирается покидать страну.

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток.

Экс-президент Молдавии заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить