Медведев призвал открыто поддерживать участие бизнесменов из России в развитии Донбасса
- РИА Новости
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Об этом он сказал в ходе форума «Предпринимательство в новой экономической реальности».
«Нам нужно обеспечить полноценное участие в развитии и Донбасса, и ряда территорий Украины, которые сейчас находятся в такой ситуации, предпринимателей из России. Здесь тоже нечего стесняться, здесь нужно действовать открыто, без всякой оглядки на иностранных друзей», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Луганской Народной Республики готовы предоставить льготы российским инвесторам.