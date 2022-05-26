Медведев призвал открыто поддерживать участие бизнесменов из России в развитии Донбасса

Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал открыто поддерживать участие российских бизнесменов в развитии Донбасса и освобождённых территорий.

Об этом он сказал в ходе форума «Предпринимательство в новой экономической реальности».

«Нам нужно обеспечить полноценное участие в развитии и Донбасса, и ряда территорий Украины, которые сейчас находятся в такой ситуации, предпринимателей из России. Здесь тоже нечего стесняться, здесь нужно действовать открыто, без всякой оглядки на иностранных друзей», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Луганской Народной Республики готовы предоставить льготы российским инвесторам.