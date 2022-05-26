Медведев призвал открыто поддерживать участие бизнесменов из России в развитии Донбасса

Короткая ссылка
Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал открыто поддерживать участие российских бизнесменов в развитии Донбасса и освобождённых территорий.
Медведев призвал открыто поддерживать участие бизнесменов из России в развитии Донбасса
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом он сказал в ходе форума «Предпринимательство в новой экономической реальности».

«Нам нужно обеспечить полноценное участие в развитии и Донбасса, и ряда территорий Украины, которые сейчас находятся в такой ситуации, предпринимателей из России. Здесь тоже нечего стесняться, здесь нужно действовать открыто, без всякой оглядки на иностранных друзей», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Луганской Народной Республики готовы предоставить льготы российским инвесторам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить