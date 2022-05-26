Минобороны Белоруссии: основным направлением развития армии станут силы спецопераций

Короткая ссылка
Исходя из обстановки вокруг Белоруссии, основным направлением развития армии станут силы спецопераций, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.
Минобороны Белоруссии: основным направлением развития армии станут силы спецопераций
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Он отметил, что с учётом происходящего на Украине в Минске стали по-другому смотреть на формы и способы применения войск.

«Мы спрогнозировали возможные и угрозы, и, если такое, не дай бог, случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы и определились с направлениями», — цитирует Хренина БЕЛТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил о необходимости пересмотра подходов к модернизации вооружённых сил на фоне ситуации на Украине.

Комментируя действия НАТО у границ Белоруссии, глава государства отметил, что альянс ведёт разведку и освоение возможного в будущем театра военных действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить