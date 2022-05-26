Минобороны Белоруссии: основным направлением развития армии станут силы спецопераций

Исходя из обстановки вокруг Белоруссии, основным направлением развития армии станут силы спецопераций, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

Он отметил, что с учётом происходящего на Украине в Минске стали по-другому смотреть на формы и способы применения войск.

«Мы спрогнозировали возможные и угрозы, и, если такое, не дай бог, случится, войну против Республики Беларусь. Исходя из этого, мы сделали выводы и определились с направлениями», — цитирует Хренина БЕЛТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил о необходимости пересмотра подходов к модернизации вооружённых сил на фоне ситуации на Украине.

Комментируя действия НАТО у границ Белоруссии, глава государства отметил, что альянс ведёт разведку и освоение возможного в будущем театра военных действий.