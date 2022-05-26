Токаев поручил создать в Казахстане режим благоприятствования для бизнесменов из России
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- © Kazakh presidential website/XinHua
Об этом казахстанский лидер сказал в ходе пленарного заседания проходящего в Бишкеке Евразийского экономического форума.
Токаев рассказал, что в Казахстан из России прибыли более 200 бизнесменов, разместившихся на площадке МФЦА.
«Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей», — приводит слова казахстанского лидера ТАСС.
По его словам, их обеспечат всеми необходимыми условиями, «начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов».
Ранее Токаев заявил о намерении приехать во главе казахстанской делегации на Петербургский международный экономический форум в июне.