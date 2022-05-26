Глава ЛНР Пасечник заявил о взятии под контроль около 95% территории республики
Около 95% территории Луганской Народной Республики находится под контролем Народной милиции ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник.
- РИА Новости
«На сегодняшний день территория ЛНР освобождена практически на 95%», — цитирует Интерфакс Пасечника.
25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.
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