Глава ЛНР Пасечник заявил о взятии под контроль около 95% территории республики

Около 95% территории Луганской Народной Республики находится под контролем Народной милиции ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник.

«На сегодняшний день территория ЛНР освобождена практически на 95%», — цитирует Интерфакс Пасечника.

25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.