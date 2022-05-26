Минобороны России: центр радиоэлектронной разведки уничтожен в Николаевской области

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки.

«В районе населённого пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении в районе железнодорожной станции Покровск в Донбассе подразделений и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады украинских вооружённых сил.