Власти Херсонской области сообщили о снижении активности диверсионных групп

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Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что вопрос деятельности диверсионных групп на территории региона «всё реже становится основополагающим новостным центром».
Власти Херсонской области сообщили о снижении активности диверсионных групп
  • AP

Его слова приводит ТАСС.

Стремоусов сообщил, что спецслужбы «постоянно выявляют диверсионные группы и партизан, которые на уровне «диванных войск» продолжают угрожать жителям Херсона и Херсонской области».

«Но этот вопрос всё реже и реже становится основополагающим новостным центром», — сказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявил, что работа Херсонского торгового порта на данный момент заблокирована, так как единственный выход в Чёрное море заминирован Украиной.

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