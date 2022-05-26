Власти Херсонской области сообщили о снижении активности диверсионных групп
- AP
Его слова приводит ТАСС.
Стремоусов сообщил, что спецслужбы «постоянно выявляют диверсионные группы и партизан, которые на уровне «диванных войск» продолжают угрожать жителям Херсона и Херсонской области».
«Но этот вопрос всё реже и реже становится основополагающим новостным центром», — сказал Стремоусов.
Ранее Стремоусов заявил, что работа Херсонского торгового порта на данный момент заблокирована, так как единственный выход в Чёрное море заминирован Украиной.