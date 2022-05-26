Власти Херсонской области сообщили о снижении активности диверсионных групп

Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что вопрос деятельности диверсионных групп на территории региона «всё реже становится основополагающим новостным центром».

Его слова приводит ТАСС.

Стремоусов сообщил, что спецслужбы «постоянно выявляют диверсионные группы и партизан, которые на уровне «диванных войск» продолжают угрожать жителям Херсона и Херсонской области».

«Но этот вопрос всё реже и реже становится основополагающим новостным центром», — сказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявил, что работа Херсонского торгового порта на данный момент заблокирована, так как единственный выход в Чёрное море заминирован Украиной.