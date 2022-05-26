Адвокат Додона обвинил власти Молдавии в оказании давления на подзащитного

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Адвокат экс-президента Молдавии Игоря Додона Максим Лебединский сообщил об оказании давления на подзащитного со стороны властей.
Адвокат Додона обвинил власти Молдавии в оказании давления на подзащитного
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Лебединский также отметил плохие условия содержания бывшего главы государства.

«Его намеренно определили в Управление полиции Кишинёва, чьи учреждения известны не самыми хорошими условиями. Уголовное расследование проводится в здании Центра по борьбе с коррупцией, где есть свой изолятор, но Додона намеренно отправили в известное СИЗО», — цитирует его ТАСС.

Экс-президента Молдавии ранее доставили в суд Кишинёва, где ему изберут меру пресечения.

Сотрудники прокуратуры по борьбе с коррупцией потребовали арестовать бывшего президента Молдавии на 30 дней.

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