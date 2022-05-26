Суд в Молдавии определит меру пресечения экс-президенту Додону 26 мая
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, заседание по делу бывшего главы государства назначено на 10:00.
«Сегодня там будет рассматриваться дело Игоря Додона, прокуроры требуют поместить его под арест на 30 суток», — сказал собеседник агентства.
Ранее в прокуратуре сообщили, что Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене.
Сам экс-президент Молдавии заявил, что у него есть необходимые объяснения, которые снимут с политика все обвинения по открытому делу.