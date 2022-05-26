Пушилин сообщил о необходимости ускорить операцию на севере ДНР из-за ситуации с водой

На севере Донецкой Народной Республики необходимо ускорить операцию, так как Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвёт другие гидроузлы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Для нас очень важным является северное направление... Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учётом того, что ещё шесть подъёмов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», — пояснил он РИА Новости.

По словам Пушилина, ни для кого не секрет, что противник взорвёт любые узлы водообеспечения при возможности.

Ранее сообщалось, что власти планируют восстановить водоснабжение в Октябрьском районе Мариуполя к 13 мая, это первый район, в который поступит вода.

12 мая мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что вода со Старокрымского водохранилища начала подаваться в город.