МЧС ДНР: водоснабжение первого из районов Мариуполя восстановят к 13 мая

Власти планируют восстановить водоснабжение в Октябрьском районе Мариуполя к 13 мая, это первый район, в который поступит вода. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

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«Была проведена сложная работа: сапёрам была поставлена задача провести в кратчайшие сроки разминирование, энергетикам — подать напряжение, а представителям предприятия «Вода Донбасса» — запустить фильтровальную станцию», — приводит ТАСС сообщение. Как уточняется, с учётом всех необходимых работ по наладке оборудования вода в Октябрьском районе Мариуполя ориентировочно появится 12—13 мая. Ранее жители Мариуполя рассказали в беседе с RT, что украинские военные в конце февраля заперли людей в бомбоубежище и не выпускали несколько дней, несмотря на обещание.