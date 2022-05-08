МЧС ДНР: водоснабжение первого из районов Мариуполя восстановят к 13 мая

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Власти планируют восстановить водоснабжение в Октябрьском районе Мариуполя к 13 мая, это первый район, в который поступит вода. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.
МЧС ДНР: водоснабжение первого из районов Мариуполя восстановят к 13 мая
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  • © Komsomolskaya Pravda

«Была проведена сложная работа: сапёрам была поставлена задача провести в кратчайшие сроки разминирование, энергетикам — подать напряжение, а представителям предприятия «Вода Донбасса» — запустить фильтровальную станцию», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, с учётом всех необходимых работ по наладке оборудования вода в Октябрьском районе Мариуполя ориентировочно появится 12—13 мая.

Ранее жители Мариуполя рассказали в беседе с RT, что украинские военные в конце февраля заперли людей в бомбоубежище и не выпускали несколько дней, несмотря на обещание.

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