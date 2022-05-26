Гендиректор МАГАТЭ: на Запорожской АЭС хранится 30 т плутония и 40 т обогащённого урана

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана.

«Тридцать тыс. килограммов плутония, 40 тыс. килограммов обогащённого урана, и мои инспектора не имеют к этому доступа», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Гросси также выразил обеспокоенность, что с опасается, что с территории электростанции могли пропасть сотни кг ядерно-оружейного материала.

Ранее заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотников-камикадзе.