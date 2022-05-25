В Молдавии выразили заинтересованность в пересмотре контракта с «Газпромом»

Власти Молдавии намерены изучить, возможно ли изменение условий контракта с «Газпромом» на поставку газа. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

«Мы постараемся выяснить, сможем ли мы в рамках переговоров с «Газпромом» пересмотреть условия оплаты, потому что проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в эфире телеканала Jurnal TV.

Спыну добавил, что проблемы с оплатой связаны в том числе с пересмотром цен на газ.

«Мы хотим диверсификации. Если выгоден контракт с «Газпромом», то мы согласны продолжать», — подчеркнул он.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания планирует повысить тариф для бытовых потребителей на летний период.