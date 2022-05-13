«Молдовагаз» планирует повысить тариф для бытовых потребителей на летний период

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала RTR Moldova заявил, что компания планирует повысить тариф для бытовых потребителей на летний период.

«Мы предлагаем ввести двойной тариф — лето-зима, — чтобы снизить нагрузку на потребителя. Например, на сегодняшний день тариф 15,49 лея, летом у нас должен быть тариф для конечного потребителя 21 лей за один куб. м, а 1 октября, когда начнётся отопительный сезон, вернёмся к ставке 15—16 леев», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что отказаться от повышения тарифа «Молдовагаз» может только в случае получения субсидии от государства.

Ранее «Молдовагаз» призвала своих экономических агентов выплатить авансом платежи за газ, чтобы обеспечить расчёты с «Газпромом».