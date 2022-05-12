«Молдовагаз» просит своих экономических агентов заранее внести платежи за газ

Компания «Молдовагаз» призвала своих экономических агентов выплатить авансом платежи за газ, чтобы обеспечить расчёты с «Газпромом».

«Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, с целью в полном объёме выполнить контрактные платёжные обязательства и не поставить под угрозу поставку природного газа, просим рассмотреть возможность авансовых платежей за природный газ, который может быть потреблён в последующие месяцы», — говорится в обращении на сайте компании.

В сообщении уточняется, что «Молдовагаз» до 20 мая должна оплатить «Газпрому» газ, потреблённый в апреле, а также 50% стоимости газа, законтрактованного в мае.

Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что у страны нет альтернативы российскому газу, так как закупка топлива на рынке будет в разы дороже.