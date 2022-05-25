Евродепутат исключил вступление Молдавии в Евросоюз в ближайшие 15—20 лет

Члены Евросоюза не примут Молдавию в объединение в течение ближайших 15—20 лет. Об этом сообщил евродепутат от Румынии Еуджен Томак.

«Путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15—20 лет, никак не может обсуждаться, потому что государства-члены его не примут», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала RFI.

Томак считает, что наиболее быстрым и безопасным способом обеспечения безопасности Молдавии может стать объединение с Румынией.

В апреле Европейский фонд развития планирует выделить €6 млн для содействия отправки советников высокого уровня ЕС в Молдавию.

Эксперты должны будут способствовать «укреплению политического диалога» для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.