Евродепутат исключил вступление Молдавии в Евросоюз в ближайшие 15—20 лет

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Члены Евросоюза не примут Молдавию в объединение в течение ближайших 15—20 лет. Об этом сообщил евродепутат от Румынии Еуджен Томак.
Евродепутат исключил вступление Молдавии в Евросоюз в ближайшие 15—20 лет
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«Путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15—20 лет, никак не может обсуждаться, потому что государства-члены его не примут», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала RFI.

Томак считает, что наиболее быстрым и безопасным способом обеспечения безопасности Молдавии может стать объединение с Румынией.

В апреле Европейский фонд развития планирует выделить €6 млн для содействия отправки советников высокого уровня ЕС в Молдавию.

Эксперты должны будут способствовать «укреплению политического диалога» для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

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