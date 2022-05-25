Минобороны сообщило о гумкоридорах в Чёрном и Азовском морях для выхода иностранных судов
- AP
По его словам, коридоры открываются ежедневно с 08:00 до 19:00 мск.
«В Чёрном море — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяжённостью 80 миль и шириной 3 мили», — заявил он.
Он добавил, что в Азовском море открывается коридор для выхода из порта Мариуполь протяжённостью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Чёрного моря.
Ранее в Минобороны заявили, что российские вооружённые силы 25 мая откроют гуманитарный коридор в направлении Чёрного моря для выхода иностранных судов из порта Мариуполя.