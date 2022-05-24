ВС России 25 мая откроют гумкоридор из порта Мариуполя для иностранных судов
- РИА Новости
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Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, силами ВМФ России была устранена минная опасность в акватории мариупольского аэропорта. Также проводятся мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры.
«Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 мск 25 мая организуется гуманитарный коридор протяжённостью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Чёрного моря», — сказал он.
Ранее в Минобороны России заявили о завершении разминирования порта Мариуполя.