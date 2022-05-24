ВС России 25 мая откроют гумкоридор из порта Мариуполя для иностранных судов

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Российские вооружённые силы 25 мая откроют гуманитарный коридор в направлении Чёрного моря для выхода иностранных судов из порта Мариуполя.
ВС России 25 мая откроют гумкоридор из порта Мариуполя для иностранных судов
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, силами ВМФ России была устранена минная опасность в акватории мариупольского аэропорта. Также проводятся мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры.

«Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 мск 25 мая организуется гуманитарный коридор протяжённостью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Чёрного моря», — сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили о завершении разминирования порта Мариуполя.

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