Глава МИД Украины заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления переговоров с Россией
- AP
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции в Швейцарии. Его заявление приводит РИА Новости.
«У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией», — сказал он.
Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход.