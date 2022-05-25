Глава МИД Украины заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления переговоров с Россией

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не выдвигает предварительных условий для возобновления переговоров с Москвой.
Глава МИД Украины заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления переговоров с Россией
  • AP

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции в Швейцарии. Его заявление приводит РИА Новости.

«У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией», — сказал он.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход.

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