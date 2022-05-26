Лавров заявил, что Украина планировала на 8 марта план Б в Донбассе

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что Украина планировала на 8 марта план Б в Донбассе, в рамках которого огромная вооружённая группировка Украины должна была захватить территории силой.
Лавров заявил, что Украина планировала на 8 марта план Б в Донбассе
  • РИА Новости

«То, что мы обнаружили на позициях украинской армии, сейчас, в ходе военной операции, подтверждает, что мы, в общем-то, едва-едва успели с операцией, которая началась 24 февраля. Потому что на 8 марта планировался так называемый план Б. И огромная группа Вооружённых сил Украины, которая дислоцировалась к тому моменту, к середине февраля, на линии соприкосновения с Донбассом, — она планировала просто силой захватить эти территории», — сказал он.

По словам министра, это планировалось в грубейшее нарушение минских договорённостей и резолюции Совета Безопасности ООН.

«Но у меня нет никаких сомнений, что, если бы этот план удался, весь Запад проглотил бы все вот эти вот нарушения. Как он проглатывал полное пренебрежение прежними договорённостями в ходе предыдущих восьми лет», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что в ходе российской специальной операции все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются на 100%.

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