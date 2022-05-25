МИД России заявил, что наказание понесут совершившие преступления украинские боевики

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность трибунала над украинскими неонацистами, заявила, что наказание понесут все украинские боевики с «Азовстали», совершившие военные преступления.
МИД России заявил, что наказание понесут совершившие преступления украинские боевики
  • РИА Новости

Она рассказала на брифинге, что руководство ДНР планирует создать на территории республики международный трибунал для суда над националистами с «Азовстали».

По словам Захаровой, в настоящее время разрабатывается его устав.

«Что касается ответственности, то, безусловно, все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание», — сказала она.

По её словам, этим займётся соответствующий трибунал, который планируется организовать на территории ДНР.

Ранее глава ДНР заявил, что основная задача — чтобы трибунал был прозрачным и прошёл с максимальной оглаской, «чтобы как можно больше людей узнали о тех преступлениях неонацистов, которые в принципе недопустимы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить