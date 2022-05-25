МИД России заявил, что наказание понесут совершившие преступления украинские боевики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность трибунала над украинскими неонацистами, заявила, что наказание понесут все украинские боевики с «Азовстали», совершившие военные преступления.

Она рассказала на брифинге, что руководство ДНР планирует создать на территории республики международный трибунал для суда над националистами с «Азовстали».

По словам Захаровой, в настоящее время разрабатывается его устав.

«Что касается ответственности, то, безусловно, все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание», — сказала она.

По её словам, этим займётся соответствующий трибунал, который планируется организовать на территории ДНР.

Ранее глава ДНР заявил, что основная задача — чтобы трибунал был прозрачным и прошёл с максимальной оглаской, «чтобы как можно больше людей узнали о тех преступлениях неонацистов, которые в принципе недопустимы».